Галимов Минимухамет(мухамад) Абдульгалимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти19.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Абдулгалим Фатахетдин
Мать: Гульгена
Рождение ребёнка
01.08.1928
Сын: Галимова Гульназира Минимухеметовна
Мать ребёнка: Галимова Хатиря Ахметгалиевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Галимов Шарафулла Минимухаметович
Мать ребёнка: Галимова Хатиря Ахметгалиевна
Смерть
19.09.1941