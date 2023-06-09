Галимов Минимухамет(мухамад) Абдульгалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Минимухамет(мухамад) Абдульгалимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

19.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

мГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Абдулгалим Фатахетдин

Мать: Гульгена

Рождение ребёнка
01.08.1928

Сын: Галимова Гульназира Минимухеметовна

Мать ребёнка: Галимова Хатиря Ахметгалиевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Галимов Шарафулла Минимухаметович

Мать ребёнка: Галимова Хатиря Ахметгалиевна

Смерть
19.09.1941

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