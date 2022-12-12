Милюков Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1859
Дата смерти31.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1859
Место жительства
С 1897
г. София, Болгария
Место жительства
С 1904 по 1905
США
Место жительства
С 1917 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1920 по 1943
Франция
Смерть
31.03.1943
г. Экс-ле-Бен, Франция