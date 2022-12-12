Милюков Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюков Павел Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.01.1859

Дата смерти

31.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1859
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1897
г. София, Болгария
Место жительства
С 1904 по 1905
США
Место жительства
С 1917 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1920 по 1943
Франция
Смерть
31.03.1943
г. Экс-ле-Бен, Франция
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