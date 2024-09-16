Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1987

Отец: Мосунов Владимир Алексеевич

Мать: Мосунова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефримов Ринат Витальевич

Отец ребёнка: Ефримов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефримова Ангелина Витальевна

Отец ребёнка: Ефримов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефримов Виталий

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефримов Виталий

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