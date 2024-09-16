Ефримова (Мосунова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1987
Отец: Мосунов Владимир Алексеевич
Мать: Мосунова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефримов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефримова Ангелина Витальевна
Отец ребёнка: Ефримов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефримов Виталий
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефримов Виталий