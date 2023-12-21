Ефросинья Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Рыжев Андрей Никитин
Отец ребёнка: Никита Демьянов
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Демьянов
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Рыжев Нил Никитин
Отец ребёнка: Никита Демьянов
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Никита Демьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Демьянов
Смерть
Неизвестно