Гавриков Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Михаил Игнатьевич
Мать: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Николай Петрович
Мать ребёнка: Гаврикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Валерий Петрович
Мать ребёнка: Гаврикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавриков Валерий Петрович
Мать ребёнка: Гаврикова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Варвара