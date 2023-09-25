Гавриков Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриков Петр Михайлович

Гавриков Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Михаил Игнатьевич

Мать: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Николай Петрович

Мать ребёнка: Гаврикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Валерий Петрович

Мать ребёнка: Гаврикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавриков Валерий Петрович

Мать ребёнка: Гаврикова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Варвара

Мы используем куки для улучшения работы сайта.