Сайко Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1897 ст.
Отец: Сайко Василий Иосифович
Мать: Сайко Мария Иоанновна
Хутора Ващенкова государственного крестьянина Василия Иосифовича Сайко и законной жены его Марии Иоанновны сын
Крещение
18.08.1897 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
13.10.1919 ст.
Жена: Сайко Людмила Алексеевна
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Хутора Ващенкова крестьянин Андрей Васильевич Сайко 21 года, первым браком и Села Кальченкова крестьянка Людмила А... Показать все
Смерть
Неизвестно