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Сайко Андрей Васильевич

Место рождения

Ващенков, Сумский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

17.05.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1897 ст.

Отец: Сайко Василий Иосифович

Мать: Сайко Мария Иоанновна

Ващенков, Сумский уезд, Харьковская губерния
Хутора Ващенкова государственного крестьянина Василия Иосифовича Сайко и законной жены его Марии Иоанновны сын
Крещение
18.08.1897 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
13.10.1919 ст.

Жена: Сайко Людмила Алексеевна

Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Хутора Ващенкова крестьянин Андрей Васильевич Сайко 21 года, первым браком и Села Кальченкова крестьянка Людмила А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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