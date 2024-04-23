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Подгорная Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1933

Отец: Беседин Семен Иванович

Мать: Беседина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорный Алексей Нестерович

Рождение ребёнка
08.09.1953

Сын: Подгорный Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорный Алексей Нестерович

Рождение ребёнка
04.11.1957

Сын: Подгорный Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорный Алексей Нестерович

Рождение ребёнка
12.05.1960

Дочь: Чернятина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Подгорный Алексей Нестерович

Рождение ребёнка
28.03.1971

Дочь: Андросова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Подгорный Алексей Нестерович

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