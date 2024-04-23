Подгорная Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1933
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1953
Сын: Подгорный Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорный Алексей Нестерович
Рождение ребёнка
04.11.1957
Сын: Подгорный Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорный Алексей Нестерович
Рождение ребёнка
12.05.1960
Дочь: Чернятина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Подгорный Алексей Нестерович
Рождение ребёнка
28.03.1971
Дочь: Андросова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Подгорный Алексей Нестерович