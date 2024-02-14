Капп Готлиб Готлибович
Место рождениясело Мещерековка Соль-Илецкий р-н Оренбургская обл.
Дата рождения02.02.1905
Дата смерти26.09.1987
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1905
Отец: Капп Готлиб Францевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1928
Сын: Капп Иван Готлибович
Мать ребёнка: Капп (Остер) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1929
Дочь: Нестерова (Kaпп) Ирма
Мать ребёнка: Капп (Остер) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1935
Сын: Капп Анатолий
Мать ребёнка: Капп (Остер) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капп (Остер) Елизавета Ивановна
Смерть
26.09.1987