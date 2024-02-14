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Капп Готлиб Готлибович

Место рождения

село Мещерековка Соль-Илецкий р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

02.02.1905

Дата смерти

26.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1928 г.р.
1929 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1905

Отец: Капп Готлиб Францевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капп (Остер) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1928

Сын: Капп Иван Готлибович

Мать ребёнка: Капп (Остер) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1929

Дочь: Нестерова (Kaпп) Ирма

Мать ребёнка: Капп (Остер) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1935

Сын: Капп Анатолий

Мать ребёнка: Капп (Остер) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капп (Остер) Елизавета Ивановна

Смерть
26.09.1987

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