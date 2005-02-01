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Шабалин Георгий Иванович

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Место рождения

Большая Речка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.05.1919

Дата смерти

01.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1919

Отец: Шабалин Иван Иванович

Мать: Магарина Анна Григорьевна

Большая Речка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.03.1943

Дочь: Звягина Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна

Кабожа, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Шабалин Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Шабалин Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Валентина Алексеевна

Смерть
01.02.2005
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