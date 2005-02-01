Шабалин Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1919
Дата смерти01.02.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1919
Отец: Шабалин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1943
Дочь: Звягина Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна
Кабожа, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1945
Сын: Шабалин Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Шабалин Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Шабалина Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.2005