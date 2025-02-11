Жуткина (Дёмина) Галина 02.08.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Жуткина (Дёмина) Галина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.08.1956, Сыропятовка Большая, Саранский уезд, Пензенская губерния

умерла 18.11.1992, Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Отец
Дёмин Валентин18.01.1930 г.р.
Мать
Дёмина (Лопухова) Мария02.04.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1956

Отец: Дёмин Валентин

Мать: Дёмина (Лопухова) Мария

Сыропятовка Большая, Саранский уезд, Пензенская губерния

Смерть
18.11.1992
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Похороны
Неизвестно
Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

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