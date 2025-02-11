Жуткина (Дёмина) Галина
женский, родилась 02.08.1956, Сыропятовка Большая, Саранский уезд, Пензенская губерния
умерла 18.11.1992, Саранск, Саранск, Республика Мордовия
ОтецДёмин Валентин18.01.1930 г.р.
МатьДёмина (Лопухова) Мария02.04.1934 г.р.
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Рождение
02.08.1956
Отец: Дёмин Валентин
Мать: Дёмина (Лопухова) Мария
Сыропятовка Большая, Саранский уезд, Пензенская губерния
Смерть
18.11.1992
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Похороны
Неизвестно
Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия