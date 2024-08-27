Глазачёва (Князева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1916
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1916
Отец: Князев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1942
Сын: Глазачёв Владимир Викторович
Отец ребёнка: Глазачёв Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1945