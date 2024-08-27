Глазачёва (Князева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазачёва (Князева) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1916

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1916

Отец: Князев Василий

Мать: (Князева) Арина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазачёв Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазачёв Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазачёв Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1942

Сын: Глазачёв Владимир Викторович

Отец ребёнка: Глазачёв Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазачёв Виктор Васильевич

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