Яско Дмитрий
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лепель, Беларусь
д. Хордики
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яско Параскева
Рождение ребёнка
02.03.1914
Дочь: Лейко (Яско) Анна
Мать ребёнка: Яско ?
Лепель, Беларусь
д. Хордики
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1920
Сын: Яско Дмитрий
Мать ребёнка: Яско ?
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Яско Николай
Мать ребёнка: Яско Параскева
Смерть
Неизвестно