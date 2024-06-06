Яско Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яско Дмитрий

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1914 г.р.
Между 1916 и 1920 г.р.
Около 1927 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепель, Беларусь
д. Хордики
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яско Параскева

Рождение ребёнка
02.03.1914

Дочь: Лейко (Яско) Анна

Мать ребёнка: Яско ?

Лепель, Беларусь
д. Хордики
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1920

Сын: Яско Дмитрий

Мать ребёнка: Яско ?

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Яско Николай

Мать ребёнка: Яско Параскева

Смерть
Неизвестно

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