Мельникова (Мельникова) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1773
Сын: Мельников Михей Семёнович
Отец ребёнка: Мельников Семён Трофимович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777
Сын: Мельников Дометий Семёнович
Отец ребёнка: Мельников Семён Трофимович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
07.07.1791
Отец ребёнка: Мельников Семён Трофимович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
14.11.1793
Сын: Мельников Филипп Семёнович
Отец ребёнка: Мельников Семён Трофимович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно