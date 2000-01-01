Мельникова (Мельникова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Мельникова) Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1772 и 1773

Сын: Мельников Михей Семёнович

Отец ребёнка: Мельников Семён Трофимович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777

Сын: Мельников Дометий Семёнович

Отец ребёнка: Мельников Семён Трофимович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
07.07.1791

Сын: Мельников Фома Семёнович

Отец ребёнка: Мельников Семён Трофимович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
14.11.1793

Сын: Мельников Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Мельников Семён Трофимович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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