Минина Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Иван Павлович
Отец ребёнка: Минин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минин Павел
Рождение ребёнка
02.01.1895
Отец ребёнка: Минин Павел
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лашкова (Минина) Федора Павловна
Отец ребёнка: Минин Павел
Смерть
Неизвестно