Минина Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Иван Павлович

Отец ребёнка: Минин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Павел

Рождение ребёнка
02.01.1895

Сын: Минин Степан Павлович

Отец ребёнка: Минин Павел

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лашкова (Минина) Федора Павловна

Отец ребёнка: Минин Павел

Смерть
Неизвестно

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