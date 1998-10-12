Малютина Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1911
Дата смерти12.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1951
Дочь: Малютина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Малютин Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.11.1953
Сын: Малютин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Малютин Николай Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.10.1998