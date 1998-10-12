Малютина Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1911

Дата смерти

12.10.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1951

Дочь: Малютина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Малютин Николай Александрович

Рождение ребёнка
17.11.1953

Сын: Малютин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Малютин Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.10.1998

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