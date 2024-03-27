Сторожева (Курунова) Мария Михайловна
Место рожденияд.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сторожев Михаил Ефимович
д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сторожев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сторожев Михаил Ефимович
д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
г.Уфа, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), БАССР