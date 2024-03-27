Сторожева (Курунова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожева (Курунова) Мария Михайловна

Место рождения

д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сторожев Михаил Ефимович

д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сторожев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сторожев Михаил Ефимович

д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
г.Уфа, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), БАССР
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