Умришева (Куроедова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умришева (Куроедова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.11.1931

Дата смерти

05.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1931

Отец: Куроедов Иван Алексеевич

Мать: Куроедова Мария Тимофеевна

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умришев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.10.1951

Дочь: Сырова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Умришев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.08.1960

Дочь: Кленкова (Умришова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Умришев Николай Тимофеевич

Смерть
05.04.2002

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