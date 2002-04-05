Умришева (Куроедова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.11.1931
Дата смерти05.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1951
Дочь: Сырова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Умришев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.08.1960
Дочь: Кленкова (Умришова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Умришев Николай Тимофеевич
Смерть
05.04.2002