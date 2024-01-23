Медянкина Софья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1896
Дата смерти13.01.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Медянкина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Медянкин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1921
Сын: Медянкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Медянкин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
07.06.1925
Сын: Медянкин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Медянкин Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1954