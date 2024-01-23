Медянкина Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянкина Софья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1896

Дата смерти

13.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Медянкина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Медянкин Григорий Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1921

Сын: Медянкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Медянкин Григорий Александрович

Рождение ребёнка
07.06.1925

Сын: Медянкин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Медянкин Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медянкин Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.01.1954
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