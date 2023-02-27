(Рогозина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогозин Фатей

Отец ребёнка: Рогозин Андрей

Рождение ребёнка
1812

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Андрей

Смерть
Неизвестно

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