(Рогозина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рогозин Фатей
Отец ребёнка: Рогозин Андрей
Рождение ребёнка
1812
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Андрей
Смерть
Неизвестно