Никита Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Никита Петрович (ок. 1770 — 1794) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Благовещенского на Черемхе Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Нимфодора Сергеевна (1771-?), дочь дьяч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нимфодора Сергеева
Смерть
1794