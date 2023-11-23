Никита Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Петров

Никита Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Никита Петрович (ок. 1770 — 1794) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Благовещенского на Черемхе Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Нимфодора Сергеевна (1771-?), дочь дьяч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нимфодора Сергеева

Смерть
1794

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