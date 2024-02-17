Katzevich Veniamin
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1930
Дочь: Faina
Мать ребёнка: Katzevich Sofya
Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1930
Сын: Katzevich Boris
Мать ребёнка: Katzevich Sofya
Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
1938
Сын: Katzevich Eduard Vladimirovich
Мать ребёнка: Katzevich Sofya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Katzevich Sofya
Смерть
1966