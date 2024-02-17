Katzevich Veniamin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Katzevich Veniamin

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1930

Дочь: Faina

Мать ребёнка: Katzevich Sofya

Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
01.04.1930

Сын: Katzevich Boris

Мать ребёнка: Katzevich Sofya

Klintsy, Russia
Рождение ребёнка
1938

Сын: Katzevich Eduard Vladimirovich

Мать ребёнка: Katzevich Sofya

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Katzevich Sofya

Смерть
1966
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