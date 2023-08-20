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Айдов Станислав Николаевич
Айдов Станислав Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.1941
Пол
Мужской
Отец
Айдов Николай Архипович
Мать
Айдова (Сыроегина) Лидия Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941
Отец:
Айдов Николай Архипович
Мать:
Айдова Лидия Павловна
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