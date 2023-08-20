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Айдов Станислав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941

Отец: Айдов Николай Архипович

Мать: Айдова Лидия Павловна

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