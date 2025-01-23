Типухина (Булякова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1988
Муж: Типухин Олег
Рождение ребёнка
23.02.1989
Сын: Типухин Артём
Отец ребёнка: Типухин Олег
Рождение ребёнка
29.05.1992
Сын: Типухин Михаил
Отец ребёнка: Типухин Олег
Рождение ребёнка
12.08.2005
Сын: Типухин Денис
Отец ребёнка: Типухин Олег