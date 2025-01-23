Типухина (Булякова) Марина 17.01.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухина (Булякова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1988

Муж: Типухин Олег

Рождение ребёнка
23.02.1989

Сын: Типухин Артём

Отец ребёнка: Типухин Олег

Рождение ребёнка
29.05.1992

Сын: Типухин Михаил

Отец ребёнка: Типухин Олег

Рождение ребёнка
12.08.2005

Сын: Типухин Денис

Отец ребёнка: Типухин Олег

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