Булынина (Захарова) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения18.12.1911
Дата смерти20.11.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911
Отец: Захаров Семен
Мать: Захарова Прасковья
Рождение ребёнка
10.02.1932
Дочь: Булынина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1933
Сын: Булынин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
16.05.1938
Сын: Булынин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич
Дубровка, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.08.1946
Дочь: Балашова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
16.04.1951
Дочь: Дардыгина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1995