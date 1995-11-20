Булынина (Захарова) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулынина (Захарова) Анастасия Семеновна

Булынина (Захарова) Анастасия Семеновна

Место рождения

Рахлицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.12.1911

Дата смерти

20.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911

Отец: Захаров Семен

Мать: Захарова Прасковья

Рахлицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.02.1932

Дочь: Булынина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич

Рахлицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1933

Сын: Булынин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич

Рахлицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.05.1938

Сын: Булынин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич

Дубровка, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.08.1946

Дочь: Балашова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
16.04.1951

Дочь: Дардыгина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Булынин Василий Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булынин Василий Андреевич

Смерть
20.11.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close