Кучина Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1702

Сын: Кучин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Бочкарёва Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ревякина Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Сын: Кучин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Анисия Фёдорова

Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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