Кучина Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Наталия Фёдорова
Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Бочкарёва Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ревякина Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Анисия Фёдорова
Отец ребёнка: Кучин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучин Фёдор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710