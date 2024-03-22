Антошкин Григорий Григорьевия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошкин Григорий Григорьевия

Антошкин Григорий Григорьевия

avatar

Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Антошкин Григорий Карпович

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 05.05.1920 по 10.10.1920
Участник советско-польской войны.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Антошкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 17.09.1941 по ?.05.1945
Участник Великой Отечественной войны. Призван на службу 17.09.1941 г. Стерлибашевским РВК. Воевал на Калининском фронте, Прибалтийском фронте в звании гв. ефрейтор. Участвовал в боях против немецких з... Показать все
Награда
23.09.1942
Медаль «За боевые заслуги».
Награда
02.09.1944
Орден Отечественной войны II степени.
Смерть
1952
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close