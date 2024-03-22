Антошкин Григорий Григорьевия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Антошкин Григорий Карпович
Военная служба
С 05.05.1920 по 10.10.1920
Участник советско-польской войны.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Антошкин Николай Григорьевич
Военная служба
С 17.09.1941 по ?.05.1945
Участник Великой Отечественной войны. Призван на службу 17.09.1941 г. Стерлибашевским РВК. Воевал на Калининском фронте, Прибалтийском фронте в звании гв. ефрейтор. Участвовал в боях против немецких з... Показать все
Награда
23.09.1942
Медаль «За боевые заслуги».
Награда
02.09.1944
Орден Отечественной войны II степени.
Смерть
1952