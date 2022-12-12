Козлова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Якуткино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.
Сын: Козлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1918
Дочь: Козлова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно