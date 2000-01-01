Выголов Иван Алексиевич
Место рожденияс. Дмитриевское, д. Бутусы
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
с. Дмитриевское, д. Бутусы
Бракосочетание
27.01.1841
Бракосочетание
27.01.1841
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1850
Сын: Выголев Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Выголова Васса Александровна
д. Сабурка
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Выголова Васса Александровна
д. Верх-Сабурка
Рождение ребёнка
10.05.1862
Мать ребёнка: Выголова Васса Александровна