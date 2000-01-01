Выголов Иван Алексиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыголов Иван Алексиевич

Выголов Иван Алексиевич

avatar

Место рождения

с. Дмитриевское, д. Бутусы

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Выголов Алексей Андреевич

Мать: Выголова Марфа Тимофеевна

с. Дмитриевское, д. Бутусы
Бракосочетание
27.01.1841

Жена: Выголова Васса Александровна

Бракосочетание
27.01.1841

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1850

Сын: Выголев Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Выголова Васса Александровна

д. Сабурка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Выголов Иван Иванович

Мать ребёнка: Выголова Васса Александровна

д. Верх-Сабурка
Рождение ребёнка
10.05.1862

Сын: Выголов Исидор Иванович

Мать ребёнка: Выголова Васса Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close