Туганов (Туганов) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Туганов Дохцико
Отец ребёнка: Туганов Афако
Рождение ребёнка
1873
Сын: Туганов Калцико
Отец ребёнка: Туганов Афако
Рождение ребёнка
1879
Сын: Туганов Джамбот
Отец ребёнка: Туганов Афако
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Туганова) Госима
Отец ребёнка: Туганов Афако
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Туганова) Мелек
Отец ребёнка: Туганов Афако