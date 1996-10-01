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Краснов Юрий Георгиевич
Краснов Юрий Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.1950
Дата смерти
01.10.1996
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1996
Жена: скрыто настройками приватности
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.10.1996
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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