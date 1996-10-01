Краснов Юрий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Юрий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1950

Дата смерти

01.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.09.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.10.1996
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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