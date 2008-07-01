Самойлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Александр Иванович

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

31.12.1948

Дата смерти

?.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1973

Сын: Самойлов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.07.2008

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