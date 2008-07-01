Самойлов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения31.12.1948
Дата смерти?.07.2008
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1973
Сын: Самойлов Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.07.2008