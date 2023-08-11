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Пелагея Кузьминична

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
12.07.1873 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.07.1873 Калихновщины Степан Егорович Калихновщины отец крестьянин Егор Артемьевич Калихновщины мать жена Екатерина Филипповна Чермы крестьянин Антон Иванович Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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