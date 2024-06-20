Виноградова (Безденежных) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Безденежных) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1982

Отец: Безденежных Александр Аркадьевич

Мать: Безденежных (Смирнова) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградова Савелий Сергеевич

Отец ребёнка: Виноградов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Сергей

Рождение ребёнка
17.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Сергей

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