Ануфриев Николай Иванович 11.06.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриев Николай Иванович

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Место рождения

Лужицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.06.1937

Дата смерти

12.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937

Отец: Ануфриев Иван Федорович

Мать: не указана

Лужицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Военная служба
С 02.12.1956 по 26.10.1959
Авторота 398 танковый полк 128 гв.мсд. Эстергом-Мукачево
Бракосочетание
19.03.1960

Жена: Ануфриева Галина Ивановна

Расписались в Ивангороде.
Рождение ребёнка
24.10.1960

Сын: Ануфриев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ануфриева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1960

Сын: Ануфриев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Ануфриева Галина Ивановна

Смерть
12.07.1999
Нарва, Эстонская ССР

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