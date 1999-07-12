Ануфриев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения11.06.1937
Дата смерти12.07.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937
Отец: Ануфриев Иван Федорович
Мать: не указана
Военная служба
С 02.12.1956 по 26.10.1959
Авторота 398 танковый полк 128 гв.мсд. Эстергом-Мукачево
Бракосочетание
19.03.1960
Расписались в Ивангороде.
Рождение ребёнка
24.10.1960
Сын: Ануфриев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ануфриева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1960
Сын: Ануфриев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Ануфриева Галина Ивановна
Смерть
12.07.1999
Нарва, Эстонская ССР