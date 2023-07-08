Каблукова (Фон Дельден) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблукова (Фон Дельден) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблуков Петр Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1834 ст.

Сын: Каблуков Платон Петрович

Отец ребёнка: Каблуков Петр Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1837 ст.

Сын: Каблуков Александр Петрович

Отец ребёнка: Каблуков Петр Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Крещен в церкви Святого Апостола Павла 11 апреля.
Рождение ребёнка
16.10.1838 ст.

Сын: Каблуков Петр Петрович

Отец ребёнка: Каблуков Петр Петрович

Рождение ребёнка
26.05.1841 ст.

Сын: Каблуков Константин Петрович

Отец ребёнка: Каблуков Петр Петрович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похоронена на Смоленском православном кладбище

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