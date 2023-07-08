Каблукова (Фон Дельден) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1834 ст.
Отец ребёнка: Каблуков Петр Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1837 ст.
Сын: Каблуков Александр Петрович
Отец ребёнка: Каблуков Петр Петрович
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Крещен в церкви Святого Апостола Павла 11 апреля.
Рождение ребёнка
16.10.1838 ст.
Отец ребёнка: Каблуков Петр Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1841 ст.
Сын: Каблуков Константин Петрович
Отец ребёнка: Каблуков Петр Петрович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похоронена на Смоленском православном кладбище