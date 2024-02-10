Словягина Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Словягина Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Словягин Максим Прокопьевич

Отец ребёнка: Словягин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Словягин Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Словягин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Словягина Феодосия Прокопьевна

Отец ребёнка: Словягин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лядова (Словягина) Параскева Прокопьевна

Отец ребёнка: Словягин Прокопий

Красивка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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