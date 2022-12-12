Ермиличев Ермолай Ипатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермиличев Ермолай Ипатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 19.10.1886 и 19.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1893 и 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 19.10.1886 и 19.10.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
18.10.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присутствует Пономарёв Иван ? Миропомазан из раскола безпоповщинской секты
Бракосочетание
20.10.1911

Жена: Ермиличева Домника Константиновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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