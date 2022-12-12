Ермиличев Ермолай Ипатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 19.10.1886 и 19.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 19.10.1886 и 19.10.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
18.10.1911
Присутствует Пономарёв Иван ? Миропомазан из раскола безпоповщинской секты
Бракосочетание
20.10.1911
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно