Кузьмичев Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1907 ст.
Дата смертиОколо ?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1907 ст.
Запись о рождении в метрической книги за 1907 Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.03.1942
Официально по документам пропал без вести в 1941. Имя высечено на стеле погибшим жителям д. Куркино в 1941-1945гг в парке Куркино