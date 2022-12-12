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Кузьмичев Алексей Яковлевич

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

06.01.1907 ст.

Дата смерти

Около ?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

С 1871 по 1872 г.р.

Мать

С 1871 по 1872 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1907 ст.

Отец: Кузьмичев Яков Михайлович

Мать: Кузьмичева Анна Филипповна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Запись о рождении в метрической книги за 1907 Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехова Клавдия Николаевна

Смерть
Около ?.03.1942
Официально по документам пропал без вести в 1941. Имя высечено на стеле погибшим жителям д. Куркино в 1941-1945гг в парке Куркино
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