Каган Валерий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1937
Дата смерти09.02.1993
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Каган Сарра Михайловна
Рождение ребёнка
15.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каган Анна Андреевна
Рождение ребёнка
24.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каган Анна Андреевна
Полтава, Полтавська область
Смерть
09.02.1993