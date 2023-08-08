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Каган Валерий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1937

Дата смерти

09.02.1993

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Каган Сарра Михайловна

Рождение ребёнка
15.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каган Анна Андреевна

Рождение ребёнка
24.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каган Анна Андреевна

Полтава, Полтавська область
Смерть
09.02.1993
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