Семен Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Тимофеевич

Семен Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

До 1740

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1667 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Илья Семенович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Мавра Семеновна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Пётр Семенович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Смерть
До 1740

Мы используем куки для улучшения работы сайта.