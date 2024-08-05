Семен Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1697
Сын: Илья Семенович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Мавра Семеновна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Пётр Семенович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Смерть
До 1740