Шабалдин Григорий Михеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шабалдин Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Шабалдина Елена Сидоровна
Рождение ребёнка
?.06.1858
Сын: Шабалдин Дорофей Герасимович
Мать ребёнка: Шабалдина Елена Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно