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Шабалдин Григорий Михеевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Шабалдин Михей Иванович

Мать: Шабалдина Катерина Дмитриевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шабалдин Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Шабалдина Елена Сидоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.06.1858

Сын: Шабалдин Дорофей Герасимович

Мать ребёнка: Шабалдина Елена Сидоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Елена Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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