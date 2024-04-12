Меньшикова Наталья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1901
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бешенцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Меньшиков Никонор Иванович
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Меньшикова Анастасия
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно