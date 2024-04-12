Меньшикова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшикова Наталья

Меньшикова Наталья

Место рождения

Слобода Черемуховая, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода Черемуховая, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Меньшиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Иванович

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бешенцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Иванович

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1911

Сын: Меньшиков Никонор Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Иванович

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Меньшикова Анастасия

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Иванович

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close