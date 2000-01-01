Жулега Настасья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Жулега Астап Сидоров
Отец ребёнка: Жулега Сидор Гаврилов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Жулега Семен Сидоров
Отец ребёнка: Жулега Сидор Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно