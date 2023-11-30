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Абдрахманов Абдюхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ишмамятов Абдрахман

Мать: Биккулова (Биккулова) Салихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арекулова (Арекулова) Каниб-Жамяль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Абдюханов Камалетдин

Мать ребёнка: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Абдюханова (Абдюханова) Маймуня

Мать ребёнка: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль

Рождение ребёнка
1853

Сын: Абдюханов Имаметдин

Мать ребёнка: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль

Рождение ребёнка
1855

Сын: Абдрахманов Аляутдин

Мать ребёнка: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль

Смерть
Неизвестно

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