Абдрахманов Абдюхан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ишмамятов Абдрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Абдюханов Камалетдин
Мать ребёнка: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Абдюханова (Абдюханова) Маймуня
Мать ребёнка: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль
Рождение ребёнка
1853
Сын: Абдюханов Имаметдин
Мать ребёнка: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль
Рождение ребёнка
1855
Сын: Абдрахманов Аляутдин
Мать ребёнка: Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль
Смерть
Неизвестно