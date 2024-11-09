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Горбунов Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Алексей Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Ульяна Алексеевна/Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Алексеевна/Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Горбунов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Алексеевна/Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Горбунов Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Алексеевна/Ивановна

Смерть
Неизвестно

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