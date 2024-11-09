Горбунов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Алексей Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Алексеевна/Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горбунов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Алексеевна/Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горбунов Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Горбунова Ульяна Алексеевна/Ивановна
Смерть
Неизвестно