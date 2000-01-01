Гезенко Николай Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гезенко Влас Яковлевич
Мать: Гезенко Харита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гезенко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Гезенко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Гезенко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гезенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гезенко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гезенко Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Гезенко Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно