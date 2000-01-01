Гезенко Николай Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гезенко Николай Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гезенко Влас Яковлевич

Мать: Гезенко Харита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гезенко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Гезенко Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Гезенко Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гезенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гезенко Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гезенко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Гезенко Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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