Коновалова (Татаренко) Антонина 15.07.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалова (Татаренко) Антонина

Место рождения

Дмитровск, Дмитровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

15.07.1945

Дата смерти

21.07.2021

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1945

Отец: Татаренко Иван

Мать: Татаренко (Лашина) Мария

Дмитровск, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.07.2021
Курск, город Курск, Курская область

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