Коновалова (Татаренко) Антонина
Место рождения
Дата рождения15.07.1945
Дата смерти21.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1945
Отец: Татаренко Иван
Мать: Татаренко (Лашина) Мария
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.07.2021
Курск, город Курск, Курская область