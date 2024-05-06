Рычагов Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благинина (Рычагова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна
Рычагов Павел Степанович ранен/контужен, Выбыл: г. Меджидие (Румыния), Место рождения: Оренбургская губ., Челябинский уезд, Таловская вол., д. Пески, Место службы: 38-й Сибирский стрелковый полк, стре... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рычагова Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычагов Василий Степанович
Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычагов Алексей Стеранович
Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно