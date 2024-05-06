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Рычагов Степан Иванович

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благинина (Рычагова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычагов Павел Степанович

Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рычагов Павел Степанович ранен/контужен, Выбыл: г. Меджидие (Румыния), Место рождения: Оренбургская губ., Челябинский уезд, Таловская вол., д. Пески, Место службы: 38-й Сибирский стрелковый полк, стре... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычагова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычагов Василий Степанович

Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычагов Алексей Стеранович

Мать ребёнка: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычагова (Копылова) Евления Феоктистовна

Смерть
Неизвестно

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