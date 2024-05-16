Карчев Филипп Филиппович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карчев Филипп Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карчева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Карчева Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карчева Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Карчева Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карчев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Карчева Фекла Филипповна

Смерть
Неизвестно

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