Махонин Нистрат (Евстратий Анистрат) (Евстратий, Анистрат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахонин Нистрат (Евстратий Анистрат) (Евстратий, Анистрат)

Махонин Нистрат (Евстратий Анистрат) (Евстратий, Анистрат)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Моисей

Мать: Степанида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close