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Махонин Нистрат (Евстратий Анистрат) (Евстратий, Анистрат)
Махонин Нистрат (Евстратий Анистрат) (Евстратий, Анистрат)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Моисей
Около 1770 г.р.
Мать
Степанида
Около 1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец:
Моисей
Мать:
Степанида
Смерть
Неизвестно
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